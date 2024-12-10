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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nato#Suriye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 11:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, Rutte ile telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı

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İletişim Başkanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nato#Suriye

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