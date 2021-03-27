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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 19:10 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı kutlayarak, "Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma, dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşları tebrik eden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadim medeniyetimizden devraldığımız 'Dini inançlara saygı ve hoşgörü' mirasına sahip çıkarak, bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz. Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

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