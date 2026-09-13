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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Musevi Vatandaşlar#Roş Aşana Bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 14:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutlayarak bayramın dünyada barış ve huzura vesile olmasını diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Musevi Vatandaşlar#Roş Aşana Bayramı

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