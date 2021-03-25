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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/ezLpFsrr2G— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 25, 2021
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