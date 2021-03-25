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Haber Giriş: 25.03.2021 - 18:42 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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