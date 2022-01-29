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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Giresun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin tek gündemi, kimin nereye hangi sırayla oturacağına dair, bir türlü buna karar veremiyorlar. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş, ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar." dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Giresunlular, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün 3500 kişilik salon bitti. Ama biz toplantıyı burada yapıyoruz olmaz. Toplantıyı orada yapmamız gerekirdi. Yeni toplantı salonunda yapmamız lazım. Bu salonu hıncahınç dolduran tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

İlk önce Dereli ilçemizi ziyaret ettik. 22 Ağustos sel felaketinde en fazla zarar gören ilçemizdi. Afet haberini alır almaz Giresunlu kardeşlerimizin o zor gününde hamdolsun kimseyi çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum.

Buradan bir kez daha açılışını yaptığımız eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken bir kez daha aynı felaketlerin yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Alınması gereken tedbirler alınıyor. 

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"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

İklim değişikliği meselesini görmezden gelme lüksümüz yoktur. İklim değişikliğiyle mücadeleye gerekli önemi vermeliyiz. 

Zorlu kış şartlarına rağmen hemen her hafta bir ilimizi ziyaret ediyoruz. Yarın inşallah Trabzon'da olacağız, dolu dolu bir program icra edeceğiz.

"ESER SİYASETİ YAPIYORUZ"

Allah sıhhat, milletimiz de destek verdikçe kara kışa aldırmadan hizmet yolunda olacağız. Biz istismar siyaseti değil, eser siyaseti yapıyoruz. Biz millete hizmetkar olmaya geldik. 

Esen rüzgâra göre yön değiştirenlerden, sabah söylediğini akşam inkâr edenlerden olmadık. Biz sloganlarla değil, icraatımızla, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşuruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı

Gençler, Giresun'umuzda Bulancak'ta millet bahçesi yapımına devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bitiriyoruz. 

Kelkit Köprüsü'nün seneye tamamlıyoruz. Eğribel Tüneli'nin bir kısmını açtık. Giresun balıkçı barınağı inşaatı sürüyor. Tarım ve ormancılıkta 7 sulama tesisimiz yapım aşamasında. 

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Giresun'da çiftçilerimize 2,6 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Özetin özeti diyebileceğiz yatırımları sadece 19 yılda hizmete sunduk.

Biz koştururken muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. Muhalefetin tek gündemi, kimin nereye hangi sırayla oturacağına dair, bir türlü buna karar veremiyorlar. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş, ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet gibi dertleri yok. 

Güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar. Yabancı büyükelçiliklerim kapısında arıyorlar. Kendi ülkesini yabancı büyükelçilere şikâyet edecek kadar alçaldılar. Sorsan Mustafa Kemal'in partisiyiz derler. Bunların siyasetteki meziyetleri tank görünce kaçmak.  

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Hiçbir medya kampanyası bunların skandallarını ortadan kaldıramayacak. 

Bugünden itibaren çok daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Giresun'da kapısını vurmadığımız hane bırakmayacağız. Bize oy versin, vermesin tek tek herkese ulaşacak, gerçekleri anlatacağız.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Giresun

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