Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet yüklenince susmayın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün partisinin milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Erdoğan’ın toplantıda, 54 milletvekiline tek tek söz verdiği öğrenildi. Toplantıda Erdoğan’ın, “Muhalefet dili ile konuşmayın. Kendimizi anlatmadığımız zaman millet bunların yalanlarına kanıyor” dediği belirtildi.
Bir milletvekili, cumhur ittifakı oranının yüzde 58, fakat kürsüde konuşma oranının yüzde 28.97 olduğunu aktardı. Erdoğan, “Muhalefet yüklenince siz susmayın. Söyleyeceğiniz varsa kanun biraz geç çıksın. Sözünüzü söyleyin” talimatını verdi.