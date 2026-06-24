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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı El Ghazouani ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Moritanya#Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı El Ghazouani ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 21:09

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atılarak ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Moritanya#Türkiye

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