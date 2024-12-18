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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cumhurbaşkanı#MISIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısıra gidecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere yarın Mısır’ı ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın 11'inci D-8 Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gideceğini bildirdi.

Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, 'Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenecek zirveye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacaktır.

Zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cumhurbaşkanı#MISIR

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