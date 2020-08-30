Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Sercan’ın babasıyla görüştü

Manisa’da hidransefali rahatsızlığı bulunan ve İHA tarafından gündeme getirilen minik Sercan Gezenler’in sağlık durumuna kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Ferdi Gezenler’i telefonla arayarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ettiğini belirterek, Manisa ve İzmir’de tedaviyle ilgili bir sonuç alınmazsa kendi doktorlarının devreye gireceğini belirterek aileye moral verdi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki hidransefali rahatsızlığı bulunan küçük oğlu Sercan Gezenler’in sağlık durumunun İHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından adeta seferber olan doktorlar ve hayırseverlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da baba Ferdi Gezenler’i telefonla arayarak minik çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 5 dakika süren telefon görüşmesinde minik çocuğun rahatsızlığını baba Ferdi Gezenler’den dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun tedavisi için önce Manisa ve İzmir’de doktorlar tarafından yeniden kontrollerinin yapılacağını, eğer bir sonuç alınamazsa hemen Ankara’ya getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek aileye moral verdi.



UMUTLARI ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini bizzat telefonla arayarak çocuğunun durumunu sorması ve devletin tüm imkanlarıyla minik Sercan’ın yanında olduğunu söylemesi üzerine umutlarının arttığını kaydeden baba Ferdi Gezenler, “Hem yurtiçi hem de yurtdışındaki tüm vatandaşlardan Allah razı olsun. Allah herkesin muradını gönüllerince versin. Benim derdime derman oldular, seferberlik yaptılar. Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi beni aradı. Talimatlarını ve bilgileri verdi. Ben de ona gereken bilgileri verdim. Ondan da Allah razı olsun. Allah onun da çocuklarına, torunlarına dert keder göstermesin. Herkes seferber oldu. Şu anda bir süreç içerisindeyiz. Doktor arama süreci içerisindeyiz. Sağlık Bakanımızdan, Valimizden hepsinden Allah razı olsun. Herkes arıyor. Pazartesi, salı ve haftaiçi daha da detaylı bilgi verecekler. Herkese minnettarım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Çok nadir görülen bir rahatsızlık olan hidransefali ile mücadele eden ve daha önce sürekli ağlayan minik Sercan Gezenler’in gülmesi ise yürekleri ısıttı.