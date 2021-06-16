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Gündem
DHA / hurriyet.com.tr - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 16.06.2021 - 19:23 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri yalnız bırakmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri yalnız bırakmadı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti. Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.

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