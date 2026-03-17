Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazan yalnızca oruç ayı değildir. Aynı zamanda takva ayı, şükür ayı, Kur'an ayı, tefekkür ve tezekkür ayıdır. Bu rahmet mevsimini hepimizin en güzel şekilde değerlendirdiğine, inşallah en verimli surette ihya ve idrak ettiğine inanıyorum.

Birazdan sizlerle birlikte Hacı İbrahim Demir Camimizin açılışını yağacak, Ankara'mıza çok müstesna bir eseri kazandırmış olacağız. Bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz; Kur'an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7'den 70'e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor.

Hacı İbrahim Demir Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İşçi, mimar ve mühendislerimize, her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum.

Peygamber Efendimizin bir müjdesini de burada sizlerle paylaşmak istiyorum; Bir hadis-i şerifinde Hazreti Nebi şöyle buyurmuştur: 'Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette benzeri bir köşk bina eder.' Bu mükafata nail olabilmeyi Mevla hepimize nasip eylesin diyorum.

"MİLLİ VE MANEVİ KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şurası da çok önemli ve anlamlı; bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler camiler, merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir. Tarihimizin bir döneminde mabedsiz ve minaresiz şehir olarak tahayyül edilen başkent Ankara'mızın yeni camilerle yeni ibadethanelerle süslenmesi bizim için çok ama çok kıymetlidir.

Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız camimizin bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu muhteşem caminin inşasında emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum."