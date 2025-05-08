Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu

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Açılış konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Erdoğan “Hedefimize ulaşma konusunda çok kararlıyız. Süreci bu noktaya kadar çok temkinli şekilde getirdik. Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci iyi götürmemiz lazım. Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Size bu konuda güveniyorum” diye konuştu.