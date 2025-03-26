Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yerli markaları 3-5 faşizana yem etmez

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gelecek asrımızın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı girmeyi planlıyoruz. 2030 sanayi ve teknoloji strateji belgemizi şekillendirdik. Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkartmayı, ihracatında lider ülkeler konumuna taşımayı arzu ediyoruz.

"MİLLETİMİZ YERLİ MARKALARI 3-5 FAŞİZANA YEM ETMEZ"

Toog'u sözde boykot listesine aldılar. Kendini bilmezleri millet takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan yerli markaları 3-5 muhterisin faşizan söylemlerine yem etmeyecektir. Ancak ekonomiden demokrasiye milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedecektir. Onlar boş gündemle oyalanırken biz işimize bakıyoruz.

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İlk haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A uydumuzu gönderdik. Teknofest'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık. Üretim alt yapısını güçlü yatırım teşvikleriyle destekledik. Milletimize karşı sorumluluğumuz daha büyük idealler için çalışmamızı gerektiriyor. 2030 sanayi ve teknoloji stratejisi işte bu vizyonun parçası olarak hazırlanmıştır. 5. nesil savaş uçağımız Kaan göklerde. Yerli İHA'larımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Terminal İstanbul, girişim sermayesi fonları ve benzeri enstrümanlarla ülkemizin tekonoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden biri haline getireceğiz.

"REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ"



İkinci amacımız dijital teknolojiye geçiş sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme alt yapımızı geliştirmeye yönelik adımlar atacağız. Yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız.

Yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin siber güvenlik alt yapısını daha iyi hale getireceğiz. Strateji belgemizin 3. amacı yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş sağlayarak karbon emisyonlarını azaltmaktır. Güneş enerjisi ve rüzgar türbinlerinde kapasitemizi güncelleyeceğiz.

Dördüncü amacımız küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki tekonoji şirketleriyle entegrasyona önem vereceğiz. Küresel kırılmalara karşı ihracat ve ithalatta pazar çeşitliliğini sağlayacak ve önlemler alacağız.

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Asya ve Avrupa arasında kalkınma ticaret adımlarını stratejik ortaklarımızla inşa edeceğiz.

Stratejimizin son amacını da imalat sanayimizin verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek. Şoklara karşı dayanıklılık olarak belirledik ve bu alanda 22 stratejiye yer verdik.

Afet yönetimi teknolojilerini geliştirerek afetlere dayanıklı bir ekosistem oluşturacağız. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümünü rehberlik edecek modern fabrikaların sayısını çoğaltacağız. Atacağımız bu adımlarla 2024 yılında 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayi ihracatımızı 2023 yılında 400 milyar dolara ulaştıracağız. AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payını %2,20 seviyesine yükselteceğiz.

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"UZAY TEKNOPARK TESİS EDECEĞİZ"



2030 sanayi ve teknoloji strateji belgemizde stratejilerin yanında bizi hedeflerimize taşıyacak 37 öncelikli proje ve program tanımladık. Bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız. Savunma sanayimizdeki bu başarımızın uzay alanında da tamamlamak için uzay teknopark tesis edeceğiz. Kaan seri üretime geçecek. Çelik Kubbe sistemini tek bir ağa entegre edeceğiz.

Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek uluslararası kuantum teknolojisi kuracağız. Antarktika'ya kutup araştırma enstitüsü inşa edeceğiz.

Tersine beyin göçü programımızı da yurt dışında yaşayan bilim insanlarının araştırmalarını ülkemizde sürdürmesini teşvik ediyoruz. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü geliştirecek meslek ve fen liselerinin özelliklerini bir araya getiren sanayi ve teknoloji liselerini kuracağız.

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Stratejimizde detaylıca vurguladığımız kalkınma önceliklerine hizmet etmek üzere yeni yatırım teşvik sistemini hayata geçiriyoruz. Bugün 19 yeni yatırımızın da tanıtımını yapıyoruz. 20 bini aşkın istihdam cari sistemimizi 12 milyar dolarlık katkı sağlayacak.