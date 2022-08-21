Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete sözümüz ülkemizi en üst lige çıkarmak

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törende özetle şunları söyledi: “Neredeyse 3.5 yıldır sizlerle beraber olamamıştık. Aldığım resmi rakamı söylüyorum şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa’yı özlemişiz.

BİZ BU MİLLETE AŞIĞIZ

Türkiye’de bizden başka, çeyrek yarım asır sonrasına ışık tutan, vizyon inşası peşinde koşan, bunun hedeflerini, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Çünkü biz bu millete aşığız. Ülkeyi ileri götürmek için derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar güçlü iktidarı etkin hizmet peşinde koşmak yerine, koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar.

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SEN NE İŞE YARIYORSUN?

Onların iyi dediği Türkiye, sağlam girenin hasta çıktığı, bırakın doktoru bir kutu ilacın bile zor olduğu Türkiye’ydi. Savaş Ay’ın programında Bay Kemal suçu o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun? Bak, biz de devlet yönetiyoruz. Teröristlerin her an başlarına bomba düşmek kâbusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik.

Onların iyi dediği Türkiye, yolların delik deşik olduğu, her yıl onlarca insanın kazalarda can verdiği, lojistijk sıkıntısının üretimi ve ticareti baltaladığı bir Türkiye’ydi. Biz sanayimizi tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, kendi otomobilini üretecek bir kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, sanayileşme adına Anıtkabir’in bayrak direği ipini üretmekle övünen Türkiye’dir. İstiklalimizi ve istikbalimizi garanti altına alan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi İHA’larımız, SİHA’larımız, Akıncı’larımız var. Terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bunlar Bay Kemal’i de terör örgütlerini de rahatsız ediyor.

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Biz siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde çıkarlarını kararlılıkla savunan bir Türkiye inşa ettik. İki gün önce neredeydim? Ukrayna. Bir hafta önce neredeydim? Soçi’de. Niçin? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil, barış için varız. Ama bu ülkede savaş için gayret sarf edenler yok mu? Var. Bunların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz.”

KURU ÜZÜM ALIM FİYATI 27 LİRA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını da açıkladı: “Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi bir istismara meydan vermemek. Geçen yıl bu 13 liraydı değil mi? Bu yıl da Cumhurbaşkanınız bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak. Nasıl? İyi oldu mu? Şöyle iki gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp, bir hafta içerisinde de kurutup yola koyulalım. İhracatımızı da buna göre yapalım.”

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ESKİ TÜRKİYE’Yİ VAAT EDİYORLAR

ERDOĞAN konuşmasında yapılan hizmetleri şöyle anlattı: “Eğitimde bugün 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz varsa boşuna değil. Şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il-ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz ‘aşk ile koşan yorulmaz’ diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu sayededir. Aşkımızda, dertliyiz biz dertli. Bu milletin dertlisiyiz. Biz Türkiye’nin geçmişi değil, aynı zamanda geleceğiyiz. Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken programları çalışan, projeleri hazırlayan sadece biz varız. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Dikkat ederseniz, karşımızdakiler milletimize geleceğe değil, sadece geçmişi yani eski Türkiye’yi vaat ediyorlar.”