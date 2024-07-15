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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP#Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeliyi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 21:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP#Devlet Bahçeli

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