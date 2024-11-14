×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#MHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeliyi Beştepede kabul edecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 12:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün 18.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek. Saat 18.00'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Bir önceki görüşmenin adresi MHP lideri Bahçeli'nin evi olmuştu. 3 Ekim tarihinde gerçekleşmişti o görüşme. Yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleşecek bu görüşmenin gündeminde hem iç hem dış politikaya dair önemli başlıklar olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#MHP

BAKMADAN GEÇME!