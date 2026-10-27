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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#MHP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 13:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeliyi kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeliyi kabul etti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#MHP

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