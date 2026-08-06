Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin saat 14.00'te gerçekleşeceğini duyurdu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" ifadelerini kullandı.