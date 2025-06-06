Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayramını kutladı

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Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ilk gününü bayram telefonları ile geçiriyor. Erdoğan güne Devlet Bahçeli ile bayramlaşarak başladı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. İki lider geçtiğimiz günlerde de Ankara’da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek görüşmesi Devlet Bahçeli ile değildi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Ersin Tatar’ın Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Bir parantez açmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının da bayramını kutladı. Bu kutlama tebriğini Arafat’ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek yaptı.