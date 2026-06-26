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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Marmara Anadolu İmam Hatip#İstanbul Ticaret Odası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

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Üsküdar'da bulunan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine katıldı
Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Marmara Anadolu İmam Hatip#İstanbul Ticaret Odası

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