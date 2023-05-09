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Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun merdivenlerini yürüyerek çıkan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Metro#Görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun merdivenlerini yürüyerek çıkan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktarla telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 01:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntüleriyle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a, "Hüseyin Amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım. Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık. Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılarsa da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın” diye konuştu.

Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı" dedi.

Hüseyin Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diye karşılık verdi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Metro#Görüşme

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