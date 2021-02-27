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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakanı andı

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