CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, memleketi Rize'ye gitti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan'a, Rize-Artvin HavalimanÄ±'nda yÃ¶resel kÄ±yafetli Ã§ocuklar tarafÄ±ndan Ã§iÃ§ek takdim edildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Rize'de ÅŸu aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Sizleri selamlÄ±yorum. YoÄŸun bir dÃ¶nemden geÃ§tik. BM Genel Kurulu'na katÄ±ldÄ±k. Oradan tÃ¼m dÃ¼nyaya seslendik. Ondan sonra Ä°stanbul'da bazÄ± programlara katÄ±ldÄ±. Tabii bu arada bir sÃ¶zÃ¼mÃ¼z vardÄ±. Dedik ki 'ana baba ocaÄŸÄ±na' gidelim. SÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ yerine getirmek mÃ¼mkÃ¼n oldu. Rahmet dolu bir akÅŸamdayÄ±z. YaÄŸmur bol. YarÄ±n Rize programÄ±mÄ±z var. Rize programÄ±mÄ±zdan sonra Valilik Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ± yapacaÄŸÄ±z. ArdÄ±ndan Ayder'e Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Pazar gÃ¼nÃ¼ de Trabzon programÄ±mÄ±z olacak. Trabzon'da da saat 15.00 gibi miting yapacaÄŸÄ±z. Bu aralar Rize'den aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z felaket haberleri bizi Ã¼zdÃ¼. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki Ã¶lÃ¼m yok. Daha Ã§ok heyelanlar olacak. Bu bÃ¶lgeleri gÃ¶receÄŸiz. BuralarÄ± daha gÃ¼zel hale getireceÄŸiz. AyrÄ±ca TOKÄ°'nin yaptÄ±ÄŸÄ± konutlarÄ± da gÃ¶rdÃ¼m ve Ã§ok mutlu oldum. Åžehir hastanemizin yapÄ±mÄ± devam ediyor. GÃ¼neysu'daki hastanemizin de yapÄ±mÄ± devam ediyor. BunlarÄ± gÃ¶receÄŸiz. AltyapÄ± ve Ã¼styapÄ±da bu adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z. "



