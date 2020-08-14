Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da

AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini makam aracından selamladı.

Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rize'de düzenlenecek toplu açılış törenine katılması ve AK Parti Rize İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.