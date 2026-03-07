Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni’yle İran’ı görüştü... İstikrar uyarısı

Haberin Devamı

Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-İtalya işbirliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğumuzu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayi konusunda işbirliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.