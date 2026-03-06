×
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Meloni#İtalya
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2026 14:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, "Süreç küresel güvenliği tehlikeye düşürüyor" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğumuzu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii konusunda iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

