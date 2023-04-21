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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Ramazan Bayramını kutladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Süleyman Soylu#Ramazan Bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Ramazan Bayramını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde olan İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramınızı tebrik ediyorum, ailelerinizle bayramınızı birlikte yaşamayı niyaz ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." mesajında bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Süleyman Soylu#Ramazan Bayramı

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