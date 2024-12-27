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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88. yılında andı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Akif Ersoy#İstiklal Marşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoyu vefatının 88. yılında andı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 12:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedîleştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat’ıyla tercüman olan Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

63 yıllık çileli hayatının çoğu sürgünle, zorlukla ve mücadeleyle geçen merhum Akif; yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakterdir.

"YAŞADIĞI GİBİ YAZMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİ"

İnandığı gibi yaşamaktan, yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmedi.

Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif’te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi.

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İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Akif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur.

Merhum Akif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikrî cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir.

Ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u hürmet, rahmet ve minnetle yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Akif Ersoy#İstiklal Marşı

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