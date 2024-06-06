Cumhurbaşkanı Erdoğan medya mensuplarına seslendi: Demokrasimizi korkusuzca savundunuz

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ANADOLU Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Anadolu Medya Ödülleri dün sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Siz değerli medya mensuplarının yıllardır seslerini duyurmak, vatandaşın teferruat gibi gösterilen mesajlarını kamuoyuna iletmek noktasında verdiği mücadeleyi en iyi bilenlerdenim. Anadolu Yayıncıları son 12-13 yılda yüz yüze geldiğimiz kritik kavşakların tamamında gerçekten takdire şayan duruş sergilediler. Anadolu medyası olarak demokrasimizi korkusuzca savundunuz. Terör saldırılarından bölgemizdeki çatışmalara kadar pek çok gelişmede sizlerin samimi desteğini daima yanımızda hissettik. Anadolu yayıncılarının vicdanlı ve ilkeli tutumlarını, Gazze’deki katliamda da aynı kararlılıkla devam ettirdiklerini memnuniyetle takip ediyorum.

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NEREDEN BAKSAN AHMAKÇA

Medya ofisleri basılırken, haber kanalları kapatılırken, canlı yayında gazeteciler kurşunlanırken, dikkat ederseniz, Gezi olayları sırasında Türkiye’ye kamp kuranlardan hiçbir tepki yükselmiyor. Öyle bir çifte standartla karşı karşıyayız ki, sadece 8 ayda 150 gazeteciyi katledenler hâlâ basın hürriyetinden bahsedebiliyor. Merhum Ahmet Kaya ne diyordu; ‘Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça.’

HAKKÂRİ KARARI

Terörle sivil siyaset yan yana durmaz. Özellikle yargının Hakkâri’yle ilgili vermiş olduğu karar kusura bakmasınlar ama kimseyi rahatsız etmesin. Bunlar ne yaptı? Hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar. Kusura bakmayın. Burası hukukun işlediği Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamentosudur. Dünyanın hiçbir medeni ülkesi, demokrasisinin kundaklanmasına göz göre göre müsaade etmez, etmeyeceğiz.

BELEDİYELER MİLLETİNDİR

Şimdi bazıları çıkmış Meclis’te adeta terör estirerek ‘belediyeler bizimdir’ naraları atıyor. Belediyeler ne onlarındır, ne terör örgütünündür. Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir. Nerede olursa olsun belediyeler halkımızındır. Aziz milletimizindir. Bu ülkenin de devletin de belediyelerinde tek bir sahibi vardır millettir. 85 milyonun tamamıdır.”

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HÜRRİYET'E ’E ÜÇ ÖDÜL BİRDEN

- 8. Anadolu Medya Ödül töreninde Hürriyet 3 ödül birden kazandı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a objektif yayın politikası benimsediği için ‘Yılın Genel Yayın Yönetmeni Ödülü’, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a Jüri Özel Ödülü, uzun yıllardır başkentin yerel gündemini takip eden ve sorunlarını sayfalarına taşıyan Hürriyet Ankara Eki’ne ise ‘Yılın Gazete Eki Ödülü’ verildi. Ödülü Hürriyet Ankara Eki Haber Koordinatörü Murat Yılmaz aldı. Beştepe’deki törende ödülleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verdi.

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- Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü simgeleyen dünya şeklinde bir küreyi, Anadolu Yayıncılar Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan takdim etti. Burhan konuşmasında, gazeteciler için yeşil pasaport talebini de dile getirdi. Burhan, “Sayın Cumhurbaşkanım özel sektörde çalışan medya emekçilerinin özlük haklarında sorunlar var. Kameraman, muhabir, editörün kamudaki şartları daha iyi ama özel sektördeki görev yapan dostlarımızın da sorunlarını dile getiriyoruz. Medya patronlarından destek bekliyoruz” diye konuştu.