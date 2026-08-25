Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programı öğrencilerini kabul etti

AA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 20:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Maziden Atiye" programı öğrencilerini Bitlis'in Ahlat ilçesinde kabul etti.
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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.