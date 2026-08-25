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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programı öğrencilerini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Maziden Atiye Programı#Milli Eğitim Bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maziden Atiye programı öğrencilerini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 20:59

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Maziden Atiye" programı öğrencilerini Bitlis'in Ahlat ilçesinde kabul etti.

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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maziden Atiye programı öğrencilerini kabul etti

Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Maziden Atiye Programı#Milli Eğitim Bakanlığı

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