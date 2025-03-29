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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia’nın ailesiyle telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mattia Ahmet Minguzzi#Yasemin Akıncılar Minguzzi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia’nın ailesiyle telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 07:00

MATTİA Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta Kadıköy’deki bit pazarında, tanımadığı bir kişi tarafından beş yerinden bıçaklanmış bir kişi tarafından da darp edilmişti. 14 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki Mattia Ahmet, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Soruşturmada 15 yaşındaki B.B. ve U.B. isimli 2 çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’yle telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi’yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti. Ahmet Minguzzi’ye de Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, “Allah sabrınızı artırsın, Ahmet’imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra” dedi. “Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım” diyen anne Minguzzi, “Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum” ifadelerini kullandı. Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için “cani” tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mattia Ahmet Minguzzi#Yasemin Akıncılar Minguzzi

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