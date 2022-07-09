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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te partililerle bayramlaştı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kurban Bayramı#Muğla
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmariste partililerle bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Marmaris’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında partililerle bayramlaştı.

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Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte bayram namazını kıldı. Marmaris’in Okluk Koyu’nda bulunan yazlık konutunda kılınan bayram namazının ardından AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile bir araya gelen Erdoğan, partililerin bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmariste partililerle bayramlaştı

Muğla’da protokol üyeleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AK Parti Muğla milletvekilleri Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ile AK Parti il ve ilçe yönetimi, MHP il ve ilçe yönetimleri katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmariste partililerle bayramlaştı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kurban Bayramı#Muğla

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