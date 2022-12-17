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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mardin#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 17:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Mardin'de gerçekleştirdiği toplu açılış programı sonrası yeni AK Parti İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

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Mardin’e hükümetin yaptığı yatırımların toplu açılışlarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Parkında vatandaşlara hitap ettikten sonra alandan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, yolda karşılamaya gelen vatandaşları da selamlayarak coşkuyla karşılandı. Hediye takdimlerinde bulunan Erdoğan, ardından Türkçe, Kürtçe, Arapça, pankartlarla karşılanarak Mardin AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı

Açılış öncesi konuşma yapan Erdoğan, yeni binanın hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mardin il hizmet binasının yeni hizmet alanını tüm Mardinlimize ve Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, bu duygularla kurdeleyi kesiyoruz Ya Allah Bismillah” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hizmet binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulunduktan sonra basına kapalı gençlerle buluşma programına geçti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mardin#AK Parti

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