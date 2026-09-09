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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti... Yavaş'tan ilk açıklama

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mansur Yavaş#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaşı kabul etti... Yavaştan ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 20:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Mansur Yavaş " Kabulde başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaşı kabul etti... Yavaştan ilk açıklama

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mansur Yavaş#Ankara

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