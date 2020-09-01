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ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Saat 14.08’de başlayan kabul basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşme, sona erdi. Saat 14.08'de başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

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