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AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malta'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malta'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Cutajar, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSPANYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Büyükelçi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hergueta Garnica’nın eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

 

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