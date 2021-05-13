Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya’nın eski Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Malezya Başbakanı Muhammed’in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

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