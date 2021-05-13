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Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya’nın eski Başbakanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya’nın eski Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Malezya Başbakanı Muhammed’in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

 

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