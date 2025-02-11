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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da! Resmi karşılama töreni

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Enver İbrahim#Malezya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezyada Resmi karşılama töreni
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 06:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malezya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını ve Malezya heyetini selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Enver İbrahim#Malezya

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