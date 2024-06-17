Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın Gazze’deki İsrail zulmü nedeniyle buruk geçtiğini, bayramın İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı’nın ve bütün Malezya halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.