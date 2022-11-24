Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim’i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim’i tebrik etti. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 24, 2022