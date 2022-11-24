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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Malezya#Enver İbrahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 18:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın yeni Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim’i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Malezya#Enver İbrahim

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