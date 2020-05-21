MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan makam aracında maske taktı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracında maske taktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 17:09,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracında maske taktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracında maske taktı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makam aracında maske taktı. Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninin ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.

Başakşehir'deki hastaneden çıkan Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan dev hastanenin açılışında kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dev hastanenin açılışında kritik mesajlar
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle