Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron’la görüştü: Ateşkes sabote edilmemeli

Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldı.

Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek daha ileriye taşınmasının faydalı olacağını belirtti.

TÜRKİYE KATKI VERMEYE HAZIR

İran’a yönelik saldırılarla başlayan sürecin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan’a yönelik saldırılara işaretle ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye’nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğunu, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğini de ifade etti. Liderler görüşmede, Hürmüz’de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye’deki gelişmeler, Kafkaslar’daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.

SERGİ GEZDİ

Erdoğan, İstanbul Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde, koleksiyoner Mehmet Çebi tarafından derlenen Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu sergisini ziyaret etti.

BAKMADAN GEÇME!