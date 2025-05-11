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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

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#Recep Tayyip Erdoğan#Macron#Fransa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Macron#Fransa

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