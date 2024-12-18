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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü! Gündem: Suriye

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#Fransa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü Gündem: Suriye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 14:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

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İletişim başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#Fransa

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