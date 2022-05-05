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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#Fransa
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüştü

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron’u tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekikde:

* Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron’u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa’nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

* Türkiye olarak Ukrayna’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#Fransa

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