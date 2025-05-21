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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da kültürel programa katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macaristan#Viktor Orban
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristanda kültürel programa katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 20:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristanda kültürel programa katıldı

Programa dair Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristanda kültürel programa katıldı

EMİNE ERDOĞAN'DAN, MACARİSTAN'DA KATILDIKLARI KÜLTÜREL PROGRAMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle misafir oldukları Macaristan'da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldıklarını kaydetti.

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Emine Erdoğan, paylaşımında, "Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macaristan#Viktor Orban

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