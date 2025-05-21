Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da kültürel programa katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Programa dair Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN, MACARİSTAN'DA KATILDIKLARI KÜLTÜREL PROGRAMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle misafir oldukları Macaristan'da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldıklarını kaydetti.

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Emine Erdoğan, paylaşımında, "Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.