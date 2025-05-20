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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’a gidecek

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#Türk Devletleri Teşkilatı#Uluslararası İlişkiler#Diplomasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’a gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 14:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Macaristan’a gidecek.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere yarın (21 Mayıs Çarşamba) Macaristan’ı ziyaret edeceklerdir.

“Doğunun ve Batının Buluşma Noktası” temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dâhil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır.

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#Türk Devletleri Teşkilatı#Uluslararası İlişkiler#Diplomasi

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