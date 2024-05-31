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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Viktor Orban#Macaristan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 13:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan’ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Viktor Orban’ın doğum gününü de tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Viktor Orban#Macaristan

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