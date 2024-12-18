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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Lübnan#Necip Mikati
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikatiyi resmi törenle karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 17:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mikati, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Mikati'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikatiyi resmi törenle karşıladı

Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Mikati birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mikati, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

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İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikatiyi resmi törenle karşıladı

Törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikatiyi resmi törenle karşıladı

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Lübnan#Necip Mikati

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