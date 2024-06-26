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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mikati#İsrail
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 21:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ele alındı.

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İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze’deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail’in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye’nin İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Lübnan’ın yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail’e ’artık yeter’ demesi gerektiğini de belirtti" denildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mikati#İsrail

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